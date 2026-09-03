www.controradio.it Il traffico a Firenze alla prova delle sfide d'autunno Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Vji6zBe981"><a href="https://www.controradio.it/podcast/il-traffico-a-firenze-alla-prova-delle-sfide-dautunno/">Il traffico a Firenze alla prova delle sfide d’autunno</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/il-traffico-a-firenze-alla-prova-delle-sfide-dautunno/embed/#?secret=Vji6zBe981" width="500" height="350" title="“Il traffico a Firenze alla prova delle sfide d’autunno” — www.controradio.it" data-secret="Vji6zBe981" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

A Firenze si prospettano mesi difficili per la circolazione stradale. Sotto pressione soprattutto Campo Marte, Bellariva e Gavinana. E poi il ponte di Verrazzano e la nuova viabilità in via Mannelli. Mentre i viali dovrebbero essere liberati dai lavori entro il 31 ottobre.

L’autunno fiorentino, sul fronte della mobilità, si preannuncia caldissimo. Un banco di prova importante dove tutto sarà in movimento. Con ricadute importante sul traffico privato e sul trasporto pubblico locale, soprattutto nel quadrante sud-sud est della città. Andiamo con ordine. Sotto osservazione il ponte da Verrazzano e il funzionamento del nuovo ponte Nencioni. Così come i quartieri di Bellariva, di Gavinana, di Campo di Marte. E poi c’è il nuovo senso di marcia in via Mannelli, con il senso di marcia invertito verso piazza Alberti. Da segnalare anche la riapertura del Ponte al Pino, che dovrebbe avvenire il 15 di settembre e dovrebbe alleggerire la situazione alle Cure e in viale Volta. E poi i controviali, oggi pieni di transenne per i lavori della tramvia, che dovrebbero essere liberati entro il 31 di ottobre. Molti i punti critici, come le nuove semaforizzazioni di via Luca Giordano e via Aretina, il traffico già visibile tra via Bovio e via Scialoja, la cancellazione della corsia ciclabile di via Di Credi vicino piazza Alberti, il caos su via Scipione Ammirato e via Aretina. Si guarda al futuro. Entro la prossima estate la linea 3.2.1. per Bagno a Ripoli dovrebbe correre e i lavori della nuova strada Pistoiese-Rosselli potrebbero partire l’anno prossimo, come pure i lavori della linea 4 della tramvia Leopolda-Piagge. Situazione tutta in movimento dicevamo e a farne le spese è soprattutto il trasporto pubblico locale. Modifiche sostanziali nella zona di via Mannelli e nella zona di Bellariva. Percorsi spesso a passa di lumaca, semafori, attese. E il 15 settembre riaprono le scuole. A Firenze lo stress test del traffico deve ancora iniziare.