www.controradio.it Cinema, "Il labirinto" di Gemmi: la memoria come costruzione storica ed umana Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

“Il Labirinto”, prodotto da Gianluca De Angelis per Tekla FIlms, che incentrato sul Cimitero della Futa dove sono ospitate le salme di oltre 32mila giovani soldati tedeschi mandati a combattere nella Seconda guerra mondiale. Inaugurato nel 1969, progettato dall’architetto Dieter Oesterlen e dal paesaggista Walter Rossow, il cimitero della Futa si distingue per la sua architettura, sobria e monumentale, composta da una grande spirale muraria in pietra che si snoda lungo il pendio. Integrandosi armoniosamente nel paesaggio montano, trasmette ai visitatori la sensazione di trovarsi in un labirinto , da cui il nome del documentario che si propone come un’indagine sui luoghi, sul tempo, su ciò che resta nella memoria. Dopo la partecipazione al Festival dei Popoli 2025 e al Biografilm, il film sarà distribuito a partire dal prossimo ottobre.

Domenico Guarino ha intervistato il regista, Alberto Gemmi