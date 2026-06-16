    Cinema, “Il labirinto” di Gemmi: la memoria come costruzione storica ed umana

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    Cinema, "Il labirinto" di Gemmi: la memoria come costruzione storica ed umana
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    “Il Labirinto”, prodotto da Gianluca De Angelis per Tekla FIlms,  che incentrato sul  Cimitero della Futa dove sono ospitate le salme di oltre 32mila giovani soldati tedeschi mandati a combattere nella Seconda guerra mondiale. Inaugurato nel 1969,  progettato dall’architetto Dieter Oesterlen e dal paesaggista Walter Rossow, il cimitero della Futa si distingue per la sua architettura, sobria e monumentale, composta da una grande spirale muraria in pietra che si snoda lungo il pendio. Integrandosi armoniosamente nel paesaggio montano, trasmette ai visitatori la sensazione di trovarsi in un labirinto , da cui il nome del documentario che si propone come un’indagine sui luoghi, sul tempo, su ciò che resta nella memoria.  Dopo la partecipazione al Festival dei Popoli 2025 e al Biografilm, il film sarà distribuito a partire dal prossimo ottobre.

    Domenico Guarino ha intervistato il regista, Alberto Gemmi