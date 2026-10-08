Cinema e donne 2026 a Firenze: dal 21 al 25 ottobre la 47ª edizione del festival al femminile

Si terrà dal 21 al 25 ottobre, alla Compagnia di via Cavour a Firenze, la 47ª edizione del festival Cinema e donne, diretto da Camilla Toschi e curato dall’area cinema di Fondazione Sistema Toscana nell’ambito della 50 Giorni di cinema. Tra le rassegne più longeve in Italia e in Europa, il festival dà voce a storie, culture e forme artistiche femminili. La serata inaugurale sarà dedicata al premio Oscar Jane Campion, regista di Lezioni di piano, Palma d’oro a Cannes nel 1993. Attese anche Céline Sciamma e Francesca Archibugi. In programma film in concorso ed eventi speciali, tra cui l’Assemblea dedicata alle professioniste del settore. Il ricavato della serata inaugurale sarà devoluto a Corri la vita, partner del festival dal 2024.
Il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo di Passio e la direttrice artistica Camilla Toschi