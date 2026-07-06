www.controradio.it "Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù". La manifestazione dei Sudd Cobas a Pra Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:32 Share Share Link Embed

PRATO. A Prato la tensione è rimasta altissima dopo lo sgombero del picchetto alla logistica Acca a Seano. I sindacalisti del Sudd Cobas e i lavoratori sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro i fermi in Questura e i metodi utilizzati dalle forze dell’ordine. Il corteo ha sfilato tra le vie della zona industriale per difendere il diritto di sciopero e denunciare lo sfruttamento nel settore del pronto moda. La manifestazione ha ribadito l’indisponibilità dei lavoratori a cedere sul terreno dei diritti lavorativi, mentre le istituzioni locali tentano faticosamente di riaprire i tavoli di mediazione politica.