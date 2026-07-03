    BONGOMAN by JAKA –  3th of July 2026 . News from Jamaica & Italy – Special Guest PHUMONE from Sicily + Roots music

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    BONGOMAN by JAKA –  3th of July 2026 . News from Jamaica & Italy - Special Guest PHUMONE from Sicily + Roots music
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    BONGOMAN by JAKA –  3th of July 2026  – Focus on “Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls. News from Jamaica & Italy – Special Guest PHUMONE from Sicily + Roots music

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    contact: [email protected]

    https://www.instagram.com/jakaworld

    TRACKLIST:

    Aza Lineage – No Vagabond (Feat. Jesse Royal & Brandon Rootz)

    Nigy Boy X Kaylan Arnold – We Belong Together

    Sundub –  Road Block (feat. Dean Fraser)

    Fatbabs ft. Kimeco, Vanzo, Davojah, Cheeko & Walshy Fire – Skanking Loud

    Gamba The Lenk- Festa

    Niu Tennici – Non sono un robot

    Phumone – Idda è feat. Spillo Carnera

    Phumone – Sicily fire feat. Grazia Buffa

    Phumone – Resistenza feat. Marcolizzo

    Macka B – DI REAL ROCK

    O.B.F & Junior Roy – babylon corner

    CLINTON FEARON x LITTLE ROCK SOUND – TO REMEMBER

    Joan the drummer all stars –  EQUAL RIGHTS & LIBERTY –

    Jah Lil – Memories

    Shaggy, Mutabaruka, Vanessa Amorosi – God Is Amazing