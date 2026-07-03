BONGOMAN by JAKA – 3th of July 2026 – Focus on “Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls. News from Jamaica & Italy – Special Guest PHUMONE from Sicily + Roots music
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
contact: [email protected]
https://www.instagram.com/jakaworld
TRACKLIST:
Aza Lineage – No Vagabond (Feat. Jesse Royal & Brandon Rootz)
Nigy Boy X Kaylan Arnold – We Belong Together
Sundub – Road Block (feat. Dean Fraser)
Fatbabs ft. Kimeco, Vanzo, Davojah, Cheeko & Walshy Fire – Skanking Loud
Gamba The Lenk- Festa
Niu Tennici – Non sono un robot
Phumone – Idda è feat. Spillo Carnera
Phumone – Sicily fire feat. Grazia Buffa
Phumone – Resistenza feat. Marcolizzo
Macka B – DI REAL ROCK
O.B.F & Junior Roy – babylon corner
CLINTON FEARON x LITTLE ROCK SOUND – TO REMEMBER
Joan the drummer all stars – EQUAL RIGHTS & LIBERTY –
Jah Lil – Memories
Shaggy, Mutabaruka, Vanessa Amorosi – God Is Amazing