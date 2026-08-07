www.controradio.it Cgil-Cisl-Uil e Ugl annunciano scioperi in aeroporti Pisa e Firenze a settembre Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

I sindacati Cgil-Cisl-Uil e Ugl annunciano l’apertura di una vertenza sindacale che riguarda tutti i lavoratori degli aeroporti di Pisa e Firenze.

Le organizzazioni hanno attivato la mobilitazione regionale perché allo scalo “Galilei” a fronte della continua crescita record di traffico viaggiatori, ma – sostengono – le condizioni di lavoro, dell’infrastruttura e dei mezzi peggiorano. L’ultimo atto, ovvero, l’automazione del check-in Ryanair, ha drammatizzato ulteriormente la situazione.

Massimo Marino di Uiltrasporti Toscana