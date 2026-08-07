www.controradio.it Carcere delle Sughere di Livorno, apre il padiglione 6 e chiude il Transito. Il Garante dei detenuti: "sovraffollamento rischia di vanificare gli sforzi" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

L’apertura del nuovo padiglione 6 e la contestuale chiusura del padiglione Transito potrebbero rappresentare una svolta per il carcere delle Sughere di Livorno. A dirlo è il Garante dei detenuti, Marco Solimano, che guarda con favore all’accelerazione annunciata dal DAP rispetto all’apertura del secondo padiglione entro Natale. L’obiettivo, una volta completato il riassetto, è ridurre progressivamente il numero delle persone detenute nella struttura. Ma resta aperto il problema degli spazi: oltre al sovraffollamento delle celle – dice Solimano – mancano ancora aree dedicate ai laboratori, alle attività trattamentali e alla socialità, considerate essenziali per il percorso di reinserimento.