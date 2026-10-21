Centro Pecci Piano festival – L’intervista al curatore Giovanni Nesi

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Dal 25 ottobre torna Centro Pecci Piano Festival: tre domeniche mattina dedicate alla musica, tre recital pianistici nella Sala Grande del museo.
A cura di Giovanni Nesi e Edoardo Turbil, la seconda edizione ospita:
25 ottobre: Gianluca Luisi
Musiche di Chopin
15 novembre: Federica Bortoluzzi
Musiche di Rachmaninov, Hadjidakis e Chopin
13 dicembre: Pasquale Iannone
Musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov
Tutti i concerti iniziano alle ore 11.
Concerto + ingresso al museo: 15 €
Ingresso gratuito per i Members del Centro Pecci