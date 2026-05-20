www.controradio.it Carceri: relazione garante detenuti, in Toscana sovraffollamento del 134% Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:18 Share Share Link Embed

Il Garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, presenta la relazione annuale sullo stato delle carceri alla commissione affari istituzionali del Consiglio regionale. Quello che emerge è una quadro drammatico: sovraffollamento del 134%, con le situazioni più critiche a Lucca – qui è al 240% – poi a Massa, Arezzo e Sollicciano che è al 158%. Tutti gli istituti della regione risultano oltre la capienza regolamentare, ad eccezione della casa circondariale di Volterra. In netto aumento anche gli atti di autolesionismo, che sono stati 1053 (erano stati 832 nel 2024 e 608 nel 2023).