Carcere di Sollicciano, sopralluogo di +Europa e Radicali: “Autolesionismo diffuso e acqua con parassiti”

Sopralluogo, questa mattina, di una delegazione di +Europa, Radicali, Ora! e Camera Penale nel carcere di Sollicciano, a Firenze. Oltre a ribadire le ormai note condizioni ritenute non dignitose in cui vivono le persone detenute, i rappresentanti delle associazioni e dei partiti denunciano il diffuso fenomeno dell’autolesionismo, che attribuiscono soprattutto al grave disagio psichiatrico presente all’interno dell’istituto. Segnalata anche la presunta presenza di parassiti nell’acqua potabile: per questo, secondo quanto riferito dalla delegazione, molti detenuti sarebbero costretti ad acquistare di tasca propria casse d’acqua.