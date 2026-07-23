All’HI-HO Festival Francamente

Fino all’1 agosto prosegue il festival promosso dal Centro Culturale Compitese con in programma 17 concerti, 26 gruppi e oltre 100 artisti tra nuove voci della musica italiana, artisti internazionali e contaminazioni sonore. Tra i protagonisti ed ospiti più attesi, oltre a Dente, Edda e Mikey General, c’è Francamente. Semifinalista di X-Factor, reduce dal concertone del Primo Maggio di Roma, presenterà il suo primo album per Carosello Records, “Bitte Leben”, appena nominato nella cinquina finalista del Premio Tenco. Un disco che si muove con potenza e raffinatezza tra cantautorato ed elettronica, guardando all’eredità di artiste come Kate Bush, Giuni Russo e Alice: donne forti e libere, che non si sono mai fatte incastrare in ruoli preconcetti o scelti da altri, che si mettono in gioco rimanendo sempre, ostinatamente, loro stesse. Ogni traccia ha una propria precisa anima e contribuisce alla creazione di un caleidoscopio sonoro vario ma scolpito e coerente, che riflette le sfaccettature artistiche e umane di Francamente.

Pierluigi Megahertz l’ha intervistata per noi in occasione del suo prossimo live all’Hi-Ho Festival. Appuntamento quindi a domenica 26 luglio alle 21:00, ingresso gratuito.

Info: https://www.centroculturalecompitese.it/