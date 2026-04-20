Caporalato, Tescaroli: consentire l'accesso alla cittadinanza agli sfruttati stranieri, per applicare le misure di protezione anche nei loro confronti"
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Misure di Assistenza e protezione anche per i migranti, da equiparare ai testimoni di giustizia, che possono essere solo di nazionalità italiana secondo la legge. Questa la proposta portata avanti dal procuratore di Prato Luca Tescaroli, intervenuto questa mattina ad un convegno sulle azioni da intraprendere contro lo sfruttamento lavorativo al centro Pecci di Prato.