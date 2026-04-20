www.controradio.it Caporalato in agricoltura, dal Gruppo Pd un piano per rafforzare gli interventi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Nuovi protocolli e una legge regionale ad hoc che raccolga le misure per potenziare gli interventi per la lotta allo sfruttamento lavorativo; tra cui la piena attuazione della normativa contro il caporalato, una check-list sugli appalti e l’introduzione di indici di coerenza tra ore lavorate e capacità produttiva delle aziende. Il Gruppo del PD in Consiglio regionale, attraverso una risoluzione “In merito alle azioni di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura”, a prima firma del capogruppo Pd Simone Bezzini, propone un pacchetto di interventi per contribuire a contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura: un sistema radicato che attraversa i territori e continua a incidere profondamente sulla vita di centinaia di lavoratori e lavoratrici.