www.controradio.it Buttiamola in Politica! puntata del 9 giugno 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:14:04 Share Share Link Embed

Buttiamola in Politica! puntata del 9 giugno 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

In questa puntata – La strana coppia. Cosa succede in casa Musk/Trump. L’affluenza al referendum. Le regionali tra stalli (di candidati), frecciate (tra Galli e Stella) e team Vannacci a Firenze. La Toscana diffusa e i non lavori sul traforo di Radicofani che lasciano bloccata la Cassia e un pezzo di Regione periferica.

Tommaso Ciuffoletti