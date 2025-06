www.controradio.it Getta via i pregiudizi”: progetto ideato da RFK Italia ed Alia Multiutility Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:54 Share Share Link Embed

Getta via i pregiudizi”: progetto ideato da RFK Italia ed Alia Multiutility

È ripartito ufficialmente il progetto “Getta via i pregiudizi”, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia Multiutility, e patrocinato dal Comune di Firenze. L’attività si inserisce dentro alle azioni previste dal Protocollo per la sostenibilità e i diritti, sottoscritto dall’Avv. Fiammetta Chiarini, Responsabile Attività Istituzionali – Firenze per la RFK Italia, ed il Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Alia, Giuseppe Meduri, alla presenza dell’Amministrazione comunale. Con la firma del protocollo e l’evento è partita una nuova fase del progetto con l’obiettivo di promuovere la cultura dei diritti umani, dell’inclusione e della cittadinanza attiva, insieme al rispetto per l’ambiente ed alla sostenibilità ambientale attraverso un gesto simbolico ma di grande impatto visivo e sociale: la decorazione dei cestini urbani con i colori della bandiera dei diritti umani. I primi cestini colorati, presso il complesso de Le Murate di Firenze, sono opera dei ragazzi dell’Istituto ISI Florence, dei partecipanti al doposcuola della RFK Italia, degli studenti dell’ISISS De Luca di Avellino (terzo classificato alle ultime Olimpiadi dei Diritti Umani), del gruppo teatrale “La Stanza dell’Attore” del Liceo Michelangelo e dei giovani de “Le Discipline aps”. Fino a novembre 2025, l’iniziativa si diffonderà in tutta la città, con la decorazione di numerosi cestini collocati in spazi pubblici

Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne e comunicazione di Alia Multiutility

avv. ta Fiammetta Chiarini, Responsabile Attività Istituzionali – Firenze per la RFK Italia