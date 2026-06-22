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Buttiamola in Politica! Puntata del 22 giugno 2026

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti. Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.

Giani e la frittata dei rincari del Tpl. Consiglio non richiesto al segretario regionale dem Emiliano Fossi. E di come la politica possa ripartire dal vino e dalla comunità che intorno anima esperienze come la Disfida delle Contee manifestazione enologica che si tiene ogni anno a San Giovanni delle Contee, una frazione del comune di Sorano (Grosseto).

Tommaso Ciuffoletti