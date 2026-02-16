Buttiamola in Politica! Puntata del 16 febbraio 2026
Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti
Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.
In direzione ostinata e contraria: sembra che i disequilibri politici, le alleanze, le fuoriuscite, le fughe (in avanti) e gli stalli, tendano ad allontanare sempre più la politica da una quadra per le amministrative che animeranno anche la primavera toscana. Cosa succede nel Pd (pratese), nel campo largo (sestese) e nel centrodestra (con Vannacci), in vista delle scadenze comunali?
Tommaso Ciuffoletti