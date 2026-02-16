www.controradio.it Alcol e minori. Minaccia diffusa e silenziosa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:08 Share Share Link Embed

Intervista al coordinatore del Centro alcologico di Careggi

Una drammatica combinazione che oggi, sotto il nome di binge drinking, ossia l’assunzione volontaria di una quantità eccessiva di alcolici in un breve arco di tempo, disegna un fenomeno in crescendo. In Toscana, si registrano circa cento accessi al giorno al pronto soccorso, e di questi il 10% sono giovanissimi. Un numero che, tuttavia, non rappresenta la vastità del problema, poiché molti vengono gestiti in ambito domestico e non vengono intercettati dal sistema sanitario. L’acol è una minaccia silenziosa di cui – come spiega Valentino Patussi, coordinatore del Centro