www.controradio.it Bus e tram: dal 1 agosto biglietto a 2 euro, abbonamenti su del 7% Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Rincara il prezzo del biglietto del trasporto pubblico in Toscana: dall’1 agosto da 1,7 euro a 2 euro. Aumentano anche gli abbonamenti, tranne quelli extraurbani per gli studenti under 26. In questo caso l’aggravio sarà del 7% L’aumento del prezzo è stato annunciato oggi il presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore ai trasporti Filippo Boni.

“Abbiamo cercato di contenere questo aumento ma di fronte alla possibilità di un contenzioso che ci avrebbe fatto spendere di più abbiamo acconsentito” ha dichiarato il presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani. Che ricorda come comunque il ticket rimane meno caro a Firenze che in città come Genova, Roma, Bologna, Milano”. Giani ha poi lanciato un appello ai comuni e alla città metropolitana perché intervengono con loro risorse per rendere meno pesanti gli aumenti.

Sentiamo