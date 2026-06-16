Al via Pitti Uomo con oltre 740 marchi, 44% dall’estero

“Prepariamoci a un grande Pitti Uomo, abbiamo numeri eccezionali, anche in momenti difficili i nostri sono numeri importanti”. Lo ha affermato Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine, intervenendo alla cerimonia d’apertura dell’edizione 110 di Pitti Uomo oggi a Firenze, in programma fino al 19 giugno alla Fortezza da Basso con oltre 740 brand in arrivo da più di 30 paesi (44% esteri). ‘The pool’ è il tema del salone con l’installazione centrale curata da Philéo Landowski e firmata da Pascal Hachem. Confermate le cinque sezioni, dal classico all’outdoor, con l’aggiunta di un’area dedicata alla profumeria di ricerca.