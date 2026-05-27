    At per Te! In viaggio con Autolinee toscane

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    Ciclo di trasmissioni in collaborazione con At: uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Per segnalazioni e domande scrivere a [email protected] o whatsapp 342 810 4111
    In questa puntata: la chiusura di Ponte al Pino e le informazioni di servizio per gli utenti del Tpl, la nuova app At bus, i servizi messi in campo per l’estate

    In studio: il direttore marketing e comunicazione At, Tommaso Rosa.

    Prossima puntata il 29 giugno 2026