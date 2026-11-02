Alluvione, Checcucci (ABAS): “Il rischio zero non esiste, però sicuramente non c’è nemmeno più il rischio di 60 anni fa”

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Lo ha dichiarato Gaia Checcucci, segretaria generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, a margine del convegno ‘Arno: a 60 anni dall’alluvione. Il presente e il futuro del nostro fiume’, in corso a Palazzo Vecchio.
Per prevenire i rischi, ha sottolineato Gaia Checcucci, “la prima cosa importante è quella della conoscenza, ovvero una pianificazione di bacino che sia in grado di fotografare esattamente i livelli di pericolosità e rischio in tutta la nostra area. Rispetto a questo livello di pericolosità il nostro territorio sta meglio: molte cose sono state fatte”.
NELL’AUDIO l’a voce di G. Checchucci