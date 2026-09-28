www.controradio.it Al via l’Autunno Fiorentino: la cultura abita i quartieri Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ipNLD095zI"><a href="https://www.controradio.it/podcast/al-via-lautunno-fiorentino-la-cultura-abita-i-quartieri/">Al via l’Autunno Fiorentino: la cultura abita i quartieri</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/al-via-lautunno-fiorentino-la-cultura-abita-i-quartieri/embed/#?secret=ipNLD095zI" width="500" height="350" title="“Al via l’Autunno Fiorentino: la cultura abita i quartieri” — www.controradio.it" data-secret="ipNLD095zI" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Ben 226 eventi tra spettacoli, concerti, performance, laboratori e workshop: sono i numeri della quinta edizione dell’Autunno Fiorentino, al via dal 1 ottobre e fino al 30 novembre. Per la rassegna sono stati stanziati 591.705 euro con risorse del ministero della Cultura nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. L’edizione parlerà di ricorrenze come il 60/o anniversario dell’alluvione di Firenze, l’80/o anniversario della Repubblica italiana, il centenario della nascita di Dario Fo, un omaggio al centenario di Radio Rai e i dieci anni della Filharmonie.