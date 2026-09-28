Ben 226 eventi tra spettacoli, concerti, performance, laboratori e workshop: sono i numeri della quinta edizione dell’Autunno Fiorentino, al via dal 1 ottobre e fino al 30 novembre. Per la rassegna sono stati stanziati 591.705 euro con risorse del ministero della Cultura nell’ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. L’edizione parlerà di ricorrenze come il 60/o anniversario dell’alluvione di Firenze, l’80/o anniversario della Repubblica italiana, il centenario della nascita di Dario Fo, un omaggio al centenario di Radio Rai e i dieci anni della Filharmonie.
Al via l’Autunno Fiorentino: la cultura abita i quartieri
/
RSS Feed