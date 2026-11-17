Sabato 21 novembre, alle ore 11:30, al Giunti Odeon la proiezione gratuita, seguita da un dibattito con rappresentanti dell’OSCE e del mondo del giornalismo. L’evento, a cura di GiULiA Giornaliste nell’ambito del progetto ACT cofinanziato dall’UE, fa parte del festival L’Eredità delle Donne.
La nostra ospite è Paola Rizzi, vicepresidente di Giulia Giornaliste, che parteciperà anche come relatrice all’evento
A Dark Place: a Firenze il documentario OSCE sulla violenza online contro le giornaliste
Sabato 21 novembre, alle ore 11:30, al Giunti Odeon la proiezione gratuita, seguita da un dibattito con rappresentanti dell’OSCE e del mondo del giornalismo. L’evento, a cura di GiULiA Giornaliste nell’ambito del progetto ACT cofinanziato dall’UE, fa parte del festival L’Eredità delle Donne.