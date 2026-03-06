www.controradio.it 8 marzo. L'anniversario delle deportazioni dalla Toscana nei campi di sterminio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:16:31 Share Share Link Embed

Era il 1944 ed a seguito dei massicci scioperi contro il regime vennero rastrellati a migliaia tra Firenze, Prato ed Empoli per essere deportati a Mauthausen, Ebensee, Gusen. La testimonianza ed il racconto di Laura Piccioli, nipote di Mario Piccioli deportato a Mauthausen a cui sarà dedicato un giardino pubblico domani a Ponte a Greve (Firenze) e Vera Paggi, co-autrice assieme a Lorenza Pleuteri del libro “E poi torno anch’io”.