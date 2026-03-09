    8/9 marzo mobilitazioni, sciopero e cortei 

    0
    8/9 marzo mobilitazioni, sciopero e cortei 
    I contenuti delle iniziative sul territorio nell’ambito della Giornata internazionale dei diritti della donna e dello sciopero transfemminista indetto per il 9 marzo.

     Giada Bonu Non Una di Meno Firenze