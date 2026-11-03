A sessant’anni dall’alluvione del 1966, la musica diventa voce della memoria e messaggio di rinascita. Il prossimo 4 novembre, nell’anniversario della tragedia che colpì Firenze, un’orchestra di studenti suonerà davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela all’ingresso del Mandela Forum, prima dell’inizio del concerto di Marco Masini. L‘iniziativa è organizzata dall’Associazione Nelson Mandela Forum e da “Crescendo Musica Toscana”, progetto finanziato dalla Regione Toscana che ha dato vita a varie formazioni orchestrali formate da giovani musicisti di licei musicali, scuole medie a indirizzo musicale, scuole di musica e conservatori del territorio.
Ai nostri microfoni il direttore artistico del progetto Crescendo Musica Toscana: Luca Marino.
60° alluvione, orchestra di studenti suona davanti alla riproduzione della cella di Mandela
A sessant’anni dall’alluvione del 1966, la musica diventa voce della memoria e messaggio di rinascita. Il prossimo 4 novembre, nell’anniversario della tragedia che colpì Firenze, un’orchestra di studenti suonerà davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela all’ingresso del Mandela Forum, prima dell’inizio del concerto di Marco Masini. L‘iniziativa è organizzata dall’Associazione Nelson Mandela Forum e da “Crescendo Musica Toscana”, progetto finanziato dalla Regione Toscana che ha dato vita a varie formazioni orchestrali formate da giovani musicisti di licei musicali, scuole medie a indirizzo musicale, scuole di musica e conservatori del territorio.