Il Consiglio regionale della
Toscana e il Corecom hanno celebrato le emittenti tv e le radio che hanno raggiunto la soglia dei cinquant’anni di attività. La cerimonia si è svolta nella sala delle Feste di palazzo Bastogi a Firenze, alla presenza della presidente dell’Assemblea toscana Stefania Saccardi (audio), e del presidente del Corecom, Marco Meacci, dei consiglieri regionali Roberta Casini, Francesco Casini e Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione, e dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana. L’iniziativa, spiega una nota, ha voluto riconoscere il ruolo svolto in questi cinquant’anni dalle emittenti televisive e radiofoniche locali, “vera ‘voce del territorio’, nel raccontare le comunità toscane e nel garantire un’informazione di prossimità”. Ad essere premiata anche Controradio.
50 anni di Controradio, Consiglio regionale e Corecom premiano emittenza toscana
Il Consiglio regionale della