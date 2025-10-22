24 ottobre giornata mondiale nazione unite: cosa c’è da festeggiare? 22 Ottobre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram Fonte Unicef Italia www.controradio.it 24 ottobre giornata mondiale nazione unite: cosa c'è da festeggiare? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:27 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Ne abbiamo parlato con la professoressa Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all’Università di Firenze