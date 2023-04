Pnrr, nuovi bus elettrici con stazione di ricarica all’ex campo nomadi dell’Olmatello

Firenze, nuovi bus elettrici e stazione di ricarica sono previsti nel pacchetto del rinnovo del Tpl finanziato con 48 milioni di euro da Pnrr e assegnati a Firenze.

La giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, ha approvato la delibera per l’individuazione dell’area dove sarà realizzata l’infrastruttura di supporto all’alimentazione degli autobus elettrici, usando i fondi del Pnrr.

Si tratta del terreno di proprietà comunale in viale XI Agosto dove un tempo sorgeva il campo nomadi dell’Olmatello e di recente magazzino della Fondazione Maggio Musicale. Come riporta Palazzo Vecchio per quanto riguarda i fondi, degli oltre 48 milioni ammontano a 13,4 milioni quelli destinati alla realizzazione delle infrastrutture di supporto per l’alimentazione dei veicoli.

Sono poi 35 milioni i fondi assegnati per l’acquisto di almeno 18 bus entro il 31 dicembre 2024 con l’obiettivo complessivo minimo obbligatorio di 68 bus da acquistare e mettere in esercizio entro il 30 giugno 2026. Inoltre, nel caso di concessione di ulteriori risorse provenienti da economie, l’amministrazione, si precisa in una nota, ha chiesto 9,6 milioni di euro con cui acquistare 16 bus aggiuntivi (8 milioni) e intervenire sulle infrastrutture di ricarica (1,6 milioni) sempre entro il 30 giugno 2026.

Secondo stime della Direzione mobilità, con questi fondi entreranno in servizio almeno 70 bus elettrici di 12 metri che andranno a sostituire almeno 58 veicoli diesel urbani di pari dimensioni ma con capienza maggiore. I primi ad essere rottamati saranno i mezzi più inquinanti.

“Questi fondi dal Pnrr sono molto importanti e da parte nostra cercheremo di accelerare le procedure di acquisizione dei mezzi e la sostituzione del parco veicoli più datati e inquinanti – ha sottolineato l’assessore Giorgetti – I vantaggi saranno molteplici: per gli utenti che potranno viaggiare sui mezzi più moderni e dotati di maggiori comfort; per la lotta allo smog con una riduzione importante delle emissioni degli inquinanti come la Co2, il Pm10 e gli ossidi di azoto”.