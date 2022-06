Pnrr borghi: isola di Capraia prima in Toscana. Previsti 16 interventi

Risorse del Pnrr per l’Isola di Capraia, la più lontana dalla costa toscana e Comune più piccolo della regione.

Capraia (Livorno) ha vinto il Pnrr Borghi, linea B, del ministero della Cultura, classificandosi prima in Toscana e settima a livello nazionale, per punteggio del progetto di rigenerazione culturale e sociale proposto. L’Amministrazione comunale insieme con la comunità isolana, associazioni culturali, enti del terzo settore, spiega una nota, ha deciso di puntare sulle peculiarità e unicità dell’isola per il rilancio del proprio borgo storico, investendo sulla cultura e sulla valorizzazione di un turismo di qualità, slow, sostenibile e consapevole.

Sono 16 gli interventi proposti e tante idee, tra cui il restauro della cinquecentesca Torre del Porto, già adibita a biblioteca pubblica che sarà interamente fruibile e visitabile, il restauro del Chiostro francescano e delle sale attigue per la realizzazione di un Centro di documentazione interattivo dedicato al vissuto isolano, e il potenziamento della mostra archeologica all’interno dell’ex chiesa di Sant’Antonio, per arrivare in un prossimo futuro alla realizzazione di un vero e proprio Museo della storia antica dell’isola. E ancora, la realizzazione di un teatro nell’antica cava di tufo, la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali, e la creazione del ‘Premio letterario internazionale del Mare’, insieme alla regata delle Vele d’epoca e Museo storico galleggiante, un giornale del borgo con una redazione dedicata; un documentario sui sentieri dell’isola, la valorizzazione del percorso botanico, master classes di musica classica, il festival dei nomadi digitali, un cantiere-scuola per il restauro e molto altro ancora.