Placebo al Firenze Rocks 2022

Firenze Rocks continua a svelare i nomi delle grandi band internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno. Si aggiungono alla lineup dell’edizione 2022 anche i Placebo, sul palco prima dei Muse nella seconda giornata del festival, venerdì 17 giugno.

Si tratta di un grande ritorno dopo 5 anni per la storica band, che era stata già ospite del festival alla sua prima edizione del 2017.

In attività dal 1994, i Placebo hanno rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica portando sul palco generi diversi e fusi tra di loro per creare un sound unico. Con oltre 14 milioni di dischi venduti e milioni di stream su Spotify, il nuovo album Never Let Me Go, in uscita il 25 marzo 2022, incanala tutte le loro competenze da scrittori e produttori in una musica che soddisfa il loro brutale appetito di espressione, ma che cerca allo stesso tempo un’attinenza furiosa al mondo degli anni ’20 del nuovo millennio caratterizzato dalla pandemia, da scenari di intolleranza, divisione, saturazione tecnologica e catastrofi climatiche.

Headliner della giornata del 17 giugno: i MUSE.

Conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli live “rivoluzionari” e ‘’altamente futuristici e tecnologici’’, per i Muse questo appuntamento non farà eccezione e si preannuncia epico e ambizioso per dare ai propri fan – ormai abituati a veri e propri concerti evento – un’esperienza sempre più “totale”, dal suono alle luci, dal palco ai video.

I biglietti per tutte le giornate del festival sono disponibili su www.firenzerocks.it/tickets e in tutti i punti vendita autorizzati.