Più Compagnia. Tutti gli eventi in sala virtuale

Nei prossimi giorni in sala virtuale Più Compagnia, in attesa di tempi migliori per ritrovarsi in un cinema, un bel po’ di appuntamenti interessanti da segnalare. Tra questi Glassboy, una rassegna di corti animati d’autore e un focus sul cinema afroeuropeo

Glassboy – Un racconto di formazione ad altezza di bambino sul desiderio di libertà, di avventura, di crescita e di amicizia. Fino al 15 febbraio su Più Compagnia il nuovo film di Samuere Rossi.

Tredici corti animati d’autore da tutto il mondo. Documentari d’animazione, film di poesia, opere d’arte che sprigionano potenza creativa e profondità di sguardo. Dal 12 febbraio, per un mese disponibili On Demand. Sul sito trovate tutta la selezione.

Continuano gli appuntamenti gratuiti in sala virtuale a cura del Gabinetto Vieusseux in occasione dei suoi 200 anni di storia. Giardini, marinai, leggi razziali, campi da tennis e case di campagna: questa settimana seguiamo Chiara Valerio in questo mirabolante racconto del Libro come forma della memoria e dell’immaginazione umana. Vai alla puntata.

In collaborazione con il River to River Florence Indian Film Festival, arriva dal 15 febbraio il poema visivo di Rahul Jain. Uno sguardo unico all’interno di una gigantesca fabbrica tessile in India. Per riflettere sul senso e il valore del lavoro nella società contemporanea, lo sfruttamento e il “costo umano” della produzione di massa. Il film sarà accompagnato da una speciale puntata LIVE – River to River Chai Time. Lunedì 15 febbraio, ore 18.00, in diretta sui canali facebook del festival e de La Compagnia. Info e trailer

Kibaka Florence for Young 2021 – Festival di cinema africano. Il 15 febbraio arriva l’edizione gratuita e virtuale del Kibaka Florence for Young. 5 titoli pluripremiati, incontri e approfondimenti con registi, attori e scrittori afroeuropei. Info