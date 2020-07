“Più Compagnia”, più Middle East!

Mercoledì 29 luglio, alle 21.30 nella sala virtuale Più Compagnia, l’anteprima italiana del documentario “Ayouni” di Yasmin Fedda, il film che dà un volto alle migliaia di scomparsi nella guerra in Siria

Per il terzo appuntamento della rassegna MIDDLE EAST NOW & BEYOND, dedicata a film acclamati alle precedenti edizioni del festival assieme a qualche anticipazione dell’undicesima edizione, all’interno del programma di “Più Compagnia”, nuova sala cinematografica virtuale lanciata dal Cinema La Compagnia, presentiamo “AYOUNI”, il nuovo documentario della pluripremiata regista Yasmin Fedda, dedicato a Padre Paolo Dall’Oglio e Bassel Safadi. Attraverso le testimonianze di Machi e Noura, rispettivamente la sorella di Padre Polo e la moglie di Safadi, il film, che ha debuttato in competizione al prestigioso festival CPH DOX di Copenhagen, dà voce a chi cerca notizie sui propri congiunti forzatamente scomparsi in Siria. Si tratta di oltre 100mila persone come risucchiate in un limbo, di cui nessuno ha più notizie. L’unica possibilità, per i familiari, è aggrapparsi alla speranza.

La proiezione sarà introdotta da un incontro con la regista Yasmin Fedda e Machi Dall’Oglio, sorella di Paolo Dall’Oglio, con la partecipazione di Viviana Mazza, giornalista della redazione Esteri del Corriere della Sera.

Il film sarà disponibile per 24 ore e On Demand fino al 31 agosto

