Pistoia: torturato da bambino perse mano, ora ricostruita

Era bambino, la famiglia fu trucidata in Nigeria, lui sopravvisse ma venne torturato e perse l’uso di una mano, storpiata. Ora ha 25 anni e all’ospedale San Jacopo di Pistoia gli è stata ricostituita la funzionalità da parte dell’équipe chirurgica del dottor Piergiuseppe Zampetti e della collega Serena Puccini, del servizio di chirurgia della mano del nosocomio pistoiese.

Grazie a questo difficile intervento ora il giovane nigeriano potrà afferrare un qualsiasi oggetto, scrivere e un domani anche attendere a lavori manuali.

Il paziente era stato segnalato dai servizi sociali del Comune di Pistoia per i problemi causati da ustioni che aveva riportato da bambino. Il paziente aveva la mano completamente devastata dall’ustione e la pelle, ritraendosi, aveva causato la lussazione delle quattro dita lunghe.

I chirurghi hanno ricostruito le falangi e riportato in posizione fisiologica le dita retratte; è stato necessario amputare un dito poi servito per l’autotrapianto. In fase di dimissione gli è stato applicato un tutore termoplastico. L’intervento è durato quasi tre ore ed è consistito in un’artrosi della metacarpo falange, un’artrolisi delle articolazioni lussate, nell’amputazione estetica del terzo raggio e in una plastica cutanea.

“Nelle ustioni il processo di retrazione è devastante e noi volevamo restituire una mano utile – spiega Zampetti -, non nuova, non esteticamente bella, ma sicuramente funzionale per migliorare la qualità della sua vita, che non è mai stata facile”.

Il giovane nigeriano secondo i medici potrebbe avere tra i 20-25 anni – nessuno sa con precisione la data di nascita – ed era un bambino molto piccolo quando in un’azione di guerra interna al paese africano miliziani avevano dato fuoco alla sua casa, torturato ed ucciso tutti i suoi familiari. Il piccolo, torturato anche lui, venne ritenuto morto e si salvò nonostante una grave ferita alla testa.