Pistoia: investe un pedone e non si ferma, via patente e denuncia

Colpisce al braccio con lo specchietto dell’auto un 74enne che stava facendo una passeggiata in provincia di Pistoia, lungo la strada, e non si ferma a prestare soccorso, ma si presenta dopo mezz’ora ai carabinieri.

L’uomo ha detto di non essersi accorta di nulla e di aver saputo dell’incidente, vicino Pistoia, solo mentre stava facendo la spesa perché ne parlavano gli altri clienti del negozio.

E’ successo stamani a Maresca, nel comune di San Marcello (Pistoia). L’uomo, che al momento del fatto stava passeggiando in via della Repubblica, è stato soccorso da alcuni passanti e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso il centro di primo soccorso di San Marcello e sottoposto a vari accertamenti per una sospetta frattura.

La donna che era alla guida dell’auto, una 73enne residente in una frazione vicina, sarà denunciata per omissione di soccorso e lesioni colpose, mentre intanto le è stata ritirata la patente.