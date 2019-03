Pisa, retate in zone critiche spaccio, 2 arresti

Decine poliziotti impegnati nella notte. Blitz dentro una casa.

La questura di Pisa ha effettuato nella notte una vasta operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nei quartieri sud e nella zona della stazione ferroviaria. Decine i poliziotti coinvolti, spiega una nota, che per ore hanno osservato, perlustrato e pattugliato i luoghi maggiormente colpiti dal fenomeno. Complessivamente sono state fermate per accertamenti 8 persone, due sono state arrestate e tre espulse.

Un nigeriano di 35 anni, sul quale pendeva un mandato di cattura per spaccio, è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre un connazionale è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno ed è stato espulso. Entrambi sono stati fermati nella zona della stazione. Infine, stamani i poliziotti hanno fatto irruzione in un’abitazione dove sono state trovate sei persone e, nascosto nella cappa della cucina, un involucro contenente circa 50 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, eroina in cristalli e hashish, sufficiente a confezionare almeno 100 dosi. L’uomo che aveva con sé la bilancina di precisione è stato arrestato, processato per direttissima e condannato nella tarda mattinata a 2 anni di reclusione, altri due, irregolari sul territorio nazionale, sono stati espulsi, mentre sono in corso accertamenti sugli altri tre.

Già nei giorni scorsi la polizia aveva provato a fare irruzione nell’immobile, a seguito di segnalazioni pervenute dai residenti delle abitazioni vicine ma le persone presenti erano riuscite a fuggire.