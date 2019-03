Firenze, travolta da scooter, anziana in gravi condizioni

E’ in prognosi riservata l’anziana investita stamattina da una 31enne in scooter. Avrebbe subito un grave trauma cranico.

Una donna di 76 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale fiorentino di Careggi dopo esser stata investita da uno scooter questa mattina mentre attraversava viale Pieraccini, a Firenze. L’anziana, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva. La conducente dello scooter, 31enne, ha riportato lievi escoriazioni e ha rifiutato le cure mediche. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.