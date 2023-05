Pisa resta al centrodestra. Conti confermato sindaco

Anche Pisa rimane al centrodestra, che fa tre su tre ai ballottaggi nei comuni capoluogo di provincia. I risultati, quando mancano ormai pochissime sezioni ancora da scrutinare, sono praticamente assodati. Michele Conti è stato confermato sindaco.

A poche sezioni dalla fine dello scrutinio, infatti, i sostenitori del sindaco di centrodestra Michele Conti hanno gremito piazza XX Settembre sotto il comune per festeggiare la sua rielezione, forti del vantaggio di circa 1.600 voti su Paolo Martinelli, il candidato di centrosinistra e M5s. Conti ha raggiunto il 52,11% a poche sezioni rimaste da scrutinare che non possono cambiare l’esito del voto.

“Abbiamo messo in campo una mobilitazione straordinaria e in moltissime zone della città abbiamo recuperato molto rispetto al primo turno. Purtroppo non è bastato, ma quasi metà degli elettori ha sostenuto un nuovo modo di fare politica e una nuova idea di città”. Lo ha detto Paolo Martinelli candidato sindaco del centrosinistra riconoscendo la sconfitta con Michele Conti quando manca una sezione da scrutinare. “L’impegno che oggi voglio assumermi – ha aggiunto – è di non disperdere questo patrimonio. Il sindaco Conti ha vinto, a lui rivolgo i migliori auguri per il governo dei prossimi anni, nell’interesse della città, di tutta la città, anche di chi è in maggiore difficoltà. La nostra attività di opposizione dentro e fuori il Consiglio comunale sarà ferma e rigorosa, ma responsabile ed è importante che le forze che hanno sostenuto il nostro progetto mantengano la spinta unitaria che le ha animate in questa battaglia”.

“Voglio ringraziare tutti gli straordinari volontari e le volontarie di questa campagna – ha concluso -, moltissimi, per il loro lavoro infaticabile e tutti gli elettori e le elettrici che ci hanno votato. A loro dico che non ci rinchiuderemo nel palazzo e nelle dinamiche di potere, continueremo a fare attività nei quartieri e a dare voce alla città”.