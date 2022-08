Pisa: rapina violenta in centro, ricercata una coppia

Gli agenti del Nucleo operativo della polizia municipale di Pisa hanno individuato e riconosciuto gli autori di una rapina violenta consumatasi nella notte tra sabato e domenica scorsi nel centro storico cittadino ai danni di due stranieri presi a bottigliate.

Si tratta di un uomo e una donna, entrambi pregiudicati, che sono ora ricercati. Lo ha

reso noto il comando nel Nosu della polizia municipale precisando che “sono cinque le aggressioni violente avvenute in meno di un mese nel centro di Pisa, di cui tre con il coltello, una delle quali purtroppo mortale, e per motivi per lo più futili, rendendo così difficile prevenire il fenomeno”.

In questo episodio, in piazza dei Cavalieri, sono stati presi di mira due ragazzi originari del Burkina Faso e della Costa D’Avorio, entrambi regolari sul territorio nazionale, che stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. Le immagini della videosorveglianza urbana mostrano che i due rapinati sono stati avvicinati dalla coppia, disoccupati e noti alle forze dell’ordine come pluripregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e inerenti gli stupefacenti.

L’uomo ha colpito ripetutamente alla testa una delle due vittime con una bottiglia di vetro, mentre la donna ha trattenuto l’altro strattonandolo per la maglia per poi rubargli lo zaino che aveva a tracolla. Durante la colluttazione, hanno ricostruito gli agenti osservando le immagini delle telecamere, altri magrebini si sono avvicinati e hanno colpito le vittime consentendo la fuga ai due rapinatori. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale dove i

medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni per le ferite riportate.