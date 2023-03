Pisa, inaugurato Parco Europa, 6 ettari verdi in città

Pisa, è stato inaugurato il Parco Europa, un polmone verde di 6 ettari grazie a un intervento di forestazione urbana costato 793 mila euro, di cui 368.380 di finanziamento regionale, con quasi 700 nuovi alberi in un’area attraversata da percorsi pedonali.

“E’ una giornata storica per questo quartiere – ha detto il sindaco, Michele Conti all’inaugurazione del Parco Europa – perché questo intervento era atteso da molti anni e ora finalmente possiamo mettere a disposizione dei cittadini un grande spazio strappato al degrado. Per realizzarlo abbiamo lavorato con ostinazione innanzitutto per acquisire la fascia di terreno che non era neanche di proprietà comunale, in modo da disporre dell’intera area e poi intercettando i finanziamenti regionali per l’operazione di forestazione e per la realizzazione della pista ciclabile, con aree di sosta e arredi urbani (il nostro progetto è stato il secondo in Toscana su 54 Comuni partecipanti)”.

Il progetto curato dall’architetto del Comune, Fabio Daole, consiste nella piantumazione di 500 piante di alto fusto tra querce, aceri, betulle e altre specie e 750 arbusti perenni in un’area, di proprietà comunale, di oltre 6 ettari. E’ stata inoltre realizzata una pista ciclabile e pedonale interna per una lunghezza di 700 metri, con aree di sosta attrezzate con panchine, tavoli da pic-nic e bacheche informative. Sono stati inoltre installati speciali sensori per monitorare le emissioni assorbite dalle specie arboree e la predisposizione per impianti di illuminazione, apparati wi-fi e telecamere.