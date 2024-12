Pisa: cieli chiusi alcune ore 29 e 31 dicembre per sicurezza

Per le giornate del 29 dicembre, quando alle 17 in Battistero si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’anno giubilare, e del 31 dicembre è stata disposta la chiusura dello spazio aereo di Pisa rispettivamente dalle 16 alle 20 e dalle 21 alle 3 nella notte di San Silvestro. Lo ha disposto la prefettura

Intensificati invece per tutte le festività natalizie i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine e agenti delle polizie municipali a Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra in prossimità di mercatini natalizi, luoghi di culto e altri posti dove sono programmati eventi pubblici. Vigilanza rafforzata ai mercatini natalizi delle principali località della provincia di Pisa, anche con l’impiego di barriere manuali e automatiche, e cieli chiusi nel capoluogo in alcune fasce orarie il 29 e il 31 dicembre. Lo ha stabilito la prefettura dopo l’ innalzamento delle misure di sicurezza in conseguenza dell’attentato terroristico avvenuto nei giorni scorsi a Magdeburgo in Germania.

Potenziamento delle misure di sicurezza deciso anche a Prato dove ieri si si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato in linea con le recenti indicazioni impartite dal ministero dell’Interno, in seguito ai fatti avvenuti a Magdeburgo, in Germania, per i servizi in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Disposto, spiega una nota delle prefettura, “il potenziamento delle misure organizzative, di vigilanza e di sicurezza da porre in essere in occasione dei principali eventi in programma nel territorio, per i quali è atteso un particolare afflusso turistico, commerciale e religioso, anche in relazione alle cerimonie locali connesse all’apertura del Giubileo.

Tali misure si affiancano a quelle già individuate in occasione della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’11 dicembre scorso, che verranno assicurate dalle Forze di polizia e che si avvarranno del concorso della Polizia municipale”.