Alberi, palazzi storici illuminati e iniziative in tutti i quartieri: il Natale a Firenze si colora di Luce

Il Natale 2024 a Firenze è una festa di luci e al tempo stesso è tanto altro, come spiegato dalla Sindaca Sara Funaro che venerdì 29 novembre ha presentato il programma per le festività assieme all’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini.

Proiezioni di luci su Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e San Paolino sul tema del rispetto, illuminazioni artistiche per Palazzo Medici Riccardi, per il Mercato Centrale, per Palazzo della Mercanzia di Gucci in piazza Signoria, per la Rinascente e per via Tornabuoni, per piazza Santa Maria Novella, poi luminarie lungo i viali e in tutti i quartieri grazie ai Centri commerciali naturali, infine le illuminazioni delle porte storiche, del Museo Novecento, di Piazza Santissima Annunziata: un Natale pieno di iniziative e di colori per Firenze

Oltre alle luci, alberi addobbati in tutti i quartieri, musica e spettacoli, laboratori a tema, la casetta di Babbo Natale dove consegnare le letterine con i propri desideri, una carrozza trainata da cavalli bianchi e un trenino guidato dagli elfi con destinazione villaggio di Babbo Natale. Si parte il 7 dicembre con videomapping e proiezioni sui monumenti, mentre le classiche accensioni degli alberi di Natale sono fissate per domenica 8 (17,30 Cortile di Michelozzo, Palazzo Vecchio; 18 Piazza del Duomo; 18,30 Piazza della Repubblica; 19,30 Piazzale Michelangelo).

“Natale è uno dei momenti più magici dell’anno, in particolare per bambini e famiglie. – ha detto la Sindaca Sara Funaro – Sono tante le iniziative in città, dalle illuminazioni agli alberi ai mercati nelle piazze per far vivere a tutti questa atmosfera meravigliosa. Quest’anno, tra l’altro, il tema delle proiezioni è quello del rispetto della città, nel solco di #EnjoyRespectFirenze, la campagna di sensibilizzazione per chi visita la nostra città, che abbiamo lanciato da tempo e che mette al centro proprio i comportamenti virtuosi da adottare per un approccio rispettoso e sostenibile. Pensiamo che questo sia un messaggio fondamentale da promuovere sempre di più, anche in questa occasione. Animare le piazze, realizzare tante iniziative e fare in modo che questi luoghi siano vivi e vissuti è fondamentale per avere presidi sociali e di conseguenza per la sicurezza del territorio. Proseguiamo con la volontà di riempire sempre di più le nostre piazze con mercatini, attività e iniziative per bambini e famiglie perché Firenze possa essere sempre di più città del Natale e perché cittadini e famiglie possano festeggiare al meglio uno dei momenti più belli e sentiti dell’anno”.

“L’organizzazione del Natale a Firenze è un impegno corale che coinvolge istituzioni, aziende, associazioni, centri commerciali naturali, commercianti ed artigiani che tengono alla nostra città – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – tutti assieme diamo luce a strade e piazze in festa nel centro storico e in tutti i quartieri, che si fanno ancora più belle per le famiglie fiorentine e per i turisti. Firenze è una città aperta che accoglie tutti, in cambio ha solo bisogno di rispetto: per questo le proiezioni di luce su Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e su San Paolino avranno come tema la campagna Enjoy Respect Firenze della Fondazione Destination Florence, per un turismo sostenibile e una città vivibile”.

A dare un sostegno al programma del Natale 2024 fiorentino è la Camera di Commercio di Firenze.

Tra le partnership prestigiose per le luci a Firenze nelle festività del Natale 2024, quella proposta dalla maison Gucci per l’illuminazione della facciata di Palazzo della Mercanzia in piazza della Signoria.

Iniziative che valorizzano la città e arricchiscono la programmazione sono la tradizionale illuminazione di via Tornabuoni a cura di Confcommercio, l’allestimento luminoso di Rinascente in piazza della Repubblica con luci a led per un’installazione attenta al consumo energetico responsabile nell’ambito del manifesto Keep It Beautiful, l’illuminazione dei mercati nelle piazze cittadine e tra questi in particolare del Mercato Centrale.

Gli alberi – Tre grandi abeti, alti tra gli 11 e i 13 metri, in piazza Duomo, piazza della Repubblica, e al Piazzale Michelangelo; gli esemplari di abete nordmanniano sono stati donati al Comune di Firenze da Coldiretti Toscana in partnership con Giorgio Tesi Group ed in collaborazione con la Regione Toscana. Un albero sarà collocato anche nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio (sponsor tecnico Stilli Solution srl). Altri esemplari più piccoli saranno invece posizionati in altri punti della città, per un totale di 59 alberi in tutti i quartieri.

Iniziative per Firenze e per le famiglie fiorentine – Tra le varie iniziative natalizie in città, si ricorda il Florence Ice Village in piazza Vittorio Veneto alle Cascine con ruota panoramica di 55 metri di altezza e pista di pattinaggio sul ghiaccio (dall’1.12) e mercatino; Domenica 15 dicembre alle 11,30 “Auguri dall’alto”: Babbo Natale con gli Elfi si caleranno dalla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio per fare gli auguri alla città; “Dall’alto arriva la Befana” in piazza della Repubblica il 6 gennaio (ore 11,30, in collaborazione con Confcommercio, Edilizia Acrobatica, Rinascente e JT&T). Giovedì 19 dicembre alle 18 sarà la sindaca a fare gli auguri a Firenze nella tradizionale cerimonia in Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Florence Lights Up

A partire dal 7 dicembre e fino al 7 gennaio 2025, il Comune di Firenze – Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti UNESCO città creative” accendono di luce la città con Florence Lights Up, spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce. Su Ponte Vecchio tornerà il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. “Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, saranno la tela su cui i videoartisti sono invitati a stendere le tematiche di quest’anno”, come spiegano gli organizzatori, in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata da Fondazione Destination Florence , un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio.

Lo stesso vale per le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino. Luce anche in piazza Santa Maria Novella, sulla facciata della Camera di Commercio, e nel Giardino Mediceo di Palazzo Medici Riccardi: qui mentre gli aranci, le statue e la Limonaia prenderanno vita grazie a giochi luminosi, sarà possibile ammirare uno speciale Albero di Natale.

Le luminarie non si limiteranno al centro storico di Firenze e andranno ad accendere per tutto il periodo delle festività anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 previste illuminazioni in piazza delle Cure, nel Quartiere 3 sarà protagonista piazza Acciaiuoli al Galluzzo, dove svetterà un albero di 10 metri. E ancora Piazza dell’Isolotto, nel Quartiere 4, sarà accesa di luci. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una stella in Piazza Dalmazia, oltre ad un’illuminazione nel Parco di San Donato.

Come ogni anno Firenze Smart si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: sono stati allestiti 52 alberi e oltre 230 allacciati alla pubblica illuminazione. La società ha inoltre curato alcune illuminazioni permanenti: per il Natale 2024 la scelta è caduta sull’Arco di trionfo dei Lorena, monumento settecentesco di piazza della Libertà, illuminato nel lato che guarda il Parterre e sul potenziamento dell’impianto di illuminazione in piazzale Donatello nel tratto compreso fra via La Farina e via degli Artisti.

In occasione delle festività natalizie il Museo Novecento invita il duo di artisti Angela Detanico e Rafael Lain, consacrati in questi giorni al Centre Pompidou di Parigi in occasione del prestigioso Prix Marcel Duchamp. I due artisti presenteranno Flowering of light, una grande installazione video a cura di Sergio Risaliti, nella Sala d’Arme a Palazzo Vecchio, che aprirà al pubblico da domenica 8 dicembre 2024 fino a mercoledì 8 gennaio 2025. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Gucci.

Luminarie – Tante altre luci nei quartieri sono quelle delle luminarie installate dai Centri commerciali naturali cittadini con il contributo economico del Comune di Firenze. Grazie al protagonismo delle imprese commerciali e artigiane l’illuminazione delle strade e dei quartieri fiorentini per il Natale 2024 diventa capillare.

La casetta di Babbo Natale, il trenino, la carrozza, concerti e laboratori nei musei

Grande attesa anche per le attività speciali di mediazione organizzate nei musei cittadini e in città e firmate MUS.E, fra cui quest’anno arrivano tante sorprese riservate alle famiglie con bambini. A Palazzo Vecchio sarà allestita la Casetta di Babbo Natale, all’interno della quale i bambini saranno invitati a scrivere e “imbucare” in una apposita cassetta postale le letterine con i loro desideri (dal 7 al 24 dicembre, nel teatrino all’interno del Cortile della Dogana). E sarà proprio Babbo Natale ad accogliere i bambini che passeranno dalla casetta nei fine settimana.

Dopo il successo dello scorso anno torna anche Passeggiando in Carrozza, che nei weekend del periodo natalizio offrirà ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto) la possibilità di attraversare il centro storico di Firenze a bordo di una carrozza trainata da due cavalli lungo tre itinerari: verso Santa Maria Novella, verso Palazzo Medici Riccardi e verso Palazzo Vecchio. È diventata una piacevole consuetudine, al Parco delle Cascine, il Trenino nel parco: i bambini dai 3 ai 10 anni potranno così vivere un’esperienza unica: saranno coinvolti, a bordo di uno speciale trenino (che partirà dall’inizio di viale Abramo Lincoln), in un percorso a tappe alla scoperta di questa importante oasi verde della città, che vanta una storia plurisecolare e cela curiosità appassionanti: al termine dell’itinerario, il premio per tutti sarà l’incontro con Babbo Natale.

Atmosfera natalizia a MAD Murate Art Distric, nel Complesso di Santa Maria Novella, al Museo Stefano Bardini e al Museo Novecento dove prenderà vita Armonie di Natale: serie di visite guidate abbinate a musica dal vivo a tema (prenotazione tramite call center. Concerto gratuito per chi ha acquistato il biglietto di ingresso al museo).

Nei musei civici spazio anche alle visite guidate e ai laboratori a tema natalizio, che rimandano alla tradizione del Natale della famiglia Medici: da Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato a Palazzo Vecchio a Danze a Corte a Palazzo Medici Riccardi. Grande attesa anche per i richiestissimi Percorsi a lume di torcia: per piccoli e grandi sarà possibile esplorare i musei cittadini in un’atmosfera speciale e conoscerne le meraviglie grazie alla luce, che regalerà alla vista i capolavori del Museo Stefano Bardini, di Santa Maria Novella e di Palazzo Medici Riccardi. Ancora a Palazzo Medici Riccardi, che custodisce la celebre cappella affrescata da Benozzo Gozzoli, in occasione dell’Epifania, il 6 gennaio in programma un appuntamento per le famiglie con bambini dedicato ai re Magi.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative sopra descritte: www.musefirenze.it

Prenotazioni per le attività nei musei civici all’indirizzo [email protected] e [email protected] per le attività a Palazzo Medici Riccardi.

Mercato in piazza Santa Croce – In piazza Santa Croce fino al 22 dicembre la XXIII edizione del Mercato di Natale Tedesco, a cura di Confesercenti Firenze.

Artefacendo, ARTour e ARTour del gusto – Il 7 e l’8 dicembre in piazza dei Ciompi Artefacendomostra mercato di artigianato artistico locale con dimostrazioni dal vivo; dal 13 al 15 dicembre in piazza Strozzi ARTour con l’artigianato artistico e tradizionale toscano, seguito dal 20 al 23 dicembre dai prodotti enogastronomici artigiani di ARTour del Gusto (acquistando in entrambi gli ARTour, sconto per l’ingresso a Palazzo Strozzi). Artefacendo, ARTour e ARTour del gusto sono a cura di CNA Firenze.

In piazza Santa Maria Novella CHRISTMArs – Dal 7 al 22 dicembre in piazza Santa Maria Novella “CHRISTMArs, il Natale di Ars Manualis”, con 16 casette che accoglieranno altrettanti artigiani con le loro creazioni fatte a mano, a cura di Confartigianato.

Via Tornabuoni – La tradizionale illuminazione e l’albero di Natale di via Tornabuoni sono a cura di Confcommercio Firenze.

Firenze Creativa Christmas – Torna “Firenze Creativa Christmas: a Natale compra artigiano!”, la campagna per acquisti local e sostenibili realizzata da Artex e promossa dal Comune di Firenze, nell’ambito del progetto Firenze Creativa. L’iniziativa prevede una mappa delle botteghe, la campagna social #comprArtigiano con l’invito a comprare prodotti Made in Florence da mettere sotto l’albero, la vetrina on line di Natale per scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani. www.firenzecreativa.it

