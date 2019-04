Pisa: approvata mozione contro depotenziamento stazione ferroviaria

Ieri in Consiglio comunale a Pisa è stata approvata all’unanimità la mozione presentata contro il piano di RFi di depotenziamento della stazione ferroviaria di Pisa con il trasferimento a Firenze del Dirigente operativo Trazione Elettrica.

Nel documento, che vede come primo firmatario il capogruppo di ‘Diritti in comune: una città in comune’ Ciccio Auletta, il Consiglio comunale “esprime la propria contrarietà rispetto al piano di depotenziamento della stazione ferroviaria di Pisa presentato da Pisa e condivide le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali per quanto riguarda le possibili ricadute occupazioni” e invita il sindaco a convocare un tavolo con tutti i soggetti interessati (la Regione, Rfi, le organizzazioni sindacali), al fine di trovare una soluzione alternativa al ridimensionamento, prospettato da Rete Ferroviaria Italiana, della Sala di comando e controllo della circolazione ferroviaria di via Quarantola a Pisa.

Dal Consiglio comunale di Pisa arriva un segnale importante di sostegno alla mobilitazione rispetto ad una scelta che potrebbe rappresentare il primo passo di un progressivo smantellamento del Centro di controllo pisano, e che al contempo mette a rischio circa 20 dei 150 lavoratori altamente specializzati impiegati nella struttura che andranno incontro a trasferimenti o ricollocamenti in altri settori.