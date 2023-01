Piogge e temporali sul nord-ovest della Toscana, codice giallo

Sul nord-ovest della Toscana, in particolare sui rilievi, sono previste nella giornata di domani, dal pomeriggio e in serata, piogge in intensificazione, fino a divenire localmente forti e insistenti.

Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle ore 16 alla mezzanotte di domenica 8 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Torna il maltempo su tutta Italia: le previsioni dell’Aeronautica militare segnalano per oggi nuvolosita’ in aumento, mentre da domani sono attesi pioggia e temporali sulla Penisola. Restano in prevalenza stabili le temperature sulle varie zone del Paese. Oggi ancora foschie e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti. Previsioni meteo per oggi:AL CENTRO E IN SARDEGNA nuvolosita’ irregolare su gran parte delle regioni ad eccezione di qualche spazio soleggiato sui settori piu’ orientali della Sardegna e sull’Abruzzo, con locali deboli precipitazioni, piu’ probabili sull’alta Toscana. Fino al mattino e dopo il tramonto foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate interne e lungo i litorali adriatici. TEMPERATURE minime in calo su arco alpino ed aree appenniniche meridionali, in aumento su pianura Padana, Toscana, e settori meridionali di Sardegna e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in calo su arco alpino, Liguria, alta Toscana e Marche settentrionali, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.