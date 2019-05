Pietro Tonolo “Dedication to Max”, chiude la 15/ma edizione del Girone Jazz

Martedì 28 maggio alle 21.30 presso il Circolo Arci Il Girone di Firenze (via Aretina, 24) a cura di Nuovi Eventi Musicali, Il Girone e Eventi Music Pool: Pietro Tonolo con “Dedication to Max”, chiude la 15/ma edizione del Girone Jazz

Saranno Pietro Tonolo al sax tenore-sax soprano, Simone Santini al sax alto-Ewi, Guido Zorn al contrabbasso e Alessandro Fabbri alla batteria i protagonisti del concerto dal titolo “Dedication to Max” in programma martedì 28 maggio alle 21.30 presso il Circolo Arci “Il Girone” di Firenze (via Aretina 24). L’evento, dedicato al sassofonista Massimo Urbani, chiude la 15/ma edizione del Girone Jazz, rassegna musicale curata da Nuovi Eventi Musicali, Il Girone e Eventi Music Pool.

Massimo Urbani era e resta un musicista inimitabile. Fra le sue grandi passioni musicali, quella per il jazz, per Parker, per il lirismo di Puccini e di Albert Ayler, aveva anche una tendenza onnivora nei confronti dell’arte e della vita, coniugata a una vivace curiosità tipica delle menti brillanti. Questo concerto non celebra solo il ricordo di Massimo Urbani ma tenta di far vivere il gusto della scoperta per il rischio.

“L’avanguardia sta nei sentimenti” – diceva Urbani. Il batterista Alessandro Fabbri, Pietro Tonolo, improvvisatore instancabile e voce fra le più pure del jazz europeo, Simone Santini e Guido Zorn, affermati musicisti la cui professionalità non è seconda alla loro curiosità, cercheranno di rendere questa affermazione sempre attuale, come Massimo avrebbe voluto.

Info e prevendite: www.nuovieventimusicali.it – eventimusicpool.it – [email protected]

Prevendite circuito Boxoffice – www.boxol.it – www.ticketone.it

Prezzi: ingresso unico 12€ intero, 10€ ridotto per soci Arci, giovani fino 25 anni per le date del 7, 14 e 28 maggio.