Piccoli Comuni: arrivano sostegni dalla Regione Toscana per interventi

In Toscana la Regione stanzia con un decreto dirigenziale piu’ di 5,7 milioni per finanziare le opere pubbliche nei Comuni con meno di 5 mila abitanti.

A ciascun ente spetta un contributo fra i 41 e i 58 mila euro, a supporto della realizzazione di lavori su viabilita’ urbana, parcheggi, musei, scuole, cimiteri, miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici oltre che per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La somma che complessivamente la Regione mette a disposizione ammonta a 13 milioni se si considera anche il 2022. “Di fronte ad un bilancio che ha subito ingenti tagli lineari a causa delle difficolta’ dell’attuale crisi pandemica, non abbiamo messo in discussione, ma anzi confermato e garantito, le risorse per gli investimenti per i piccoli Comuni”, spiega l’assessore regionale con delega agli Enti locali, Stefano Ciuoffo.

La Regione, aggiunge l’assessore, ha introdotto alcune novita’ frutto di un lavoro di concertazione con Anci, “come la possibilita’ di finanziare interventi sulle strade comunali. Abbiamo finanziato tutti i Comuni che avevano fatto domanda. E sono lieto che ciascuno abbia approfittato dell’occasione che la legge regionale metteva a loro disposizione. Cosi’ chi ha una popolazione poco numerosa e bilanci ridotti all’osso, potra’ investire in opere pubbliche e migliorie”. Quanto al 2022, anticipa l’assessore, “il contributo concedibile “variera’ da un minimo di 46 mila ad un massimo di 70 mila euro. E ne sono certo la risposta dei piccoli Comuni toscani sara’ ancora una volta corale e di grande qualita’ progettuale. Da parte nostra proseguiremo in questa operazione di sostegno annuale alle amministrazioni che rappresentano l’ossatura di quella Toscana diffusa che vogliamo continuare a riconoscere e supportare, riducendo le disparita’ dovute alle dimensioni e spesso alla perifericita’ territoriale”.