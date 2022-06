Piazza dell’Isolotto e Museo dell’opera di Pisa tra i premiati al Premio Architettura Toscana

By

Tra i premiati anche Officine Gullo House, Scuola Comprensiva di Sant’Albino, Ginori 1735. il premio Architettura toscana è rivolto alle opere realizzate nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando, promosso da Consiglio Regionale, Ordini degli Architetti e Ance toscani, con la collaborazione della Fondazione Architetti Firenze.

140 opere giunte al vaglio della Giuria, 5 vincitori. Il Premio Architettura Toscana , giunto alla terza edizione va alle Officine Gullo House (Firenze), alla Scuola Comprensiva di Sant’Albino (Montepulciano, Siena), alla Ginori 1735 (Sesto Fiorentino, Firenze), al Museo dell’Opera del Duomo (Pisa) e a Piazza dell’Isolotto (Firenze)

Cinque premiati per cinque categori :opera prima, opera di nuova costruzione, opera di restauro o recupero, opera di allestimenti o interni, opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione.

Tra le motivazioni del premio, secondo il giudizio della giuria composta dagli architetti Gianpiero Venturini (presidente), Nicola Di Battista, Gianluca Peluffo, Sofia von Ellrichshausen e la sociologa Daniela Ciaffi, ci sono il sapiente uso di materiali sostenibili e di alta qualità, la valorizzazione del dialogo tra architetture e paesaggio, e ancora soluzioni architettoniche che restituiscono la valenza civica dei luoghi, la bellezza come elemento preordinante e altamente comunicativo. Fondamentale, in questo processo di costruzione del contemporaneo, l’attività dei giurati.

L’obiettivo del premio è quello di rimettere l’architettura “al centro del dibattito come motore di un necessario rinnovamento del territorio toscano, che riparte anche sotto la spinta di un Premio nato per stimolare riflessioni e diffondere la cultura del progetto come garanzia di qualità ambientale e civile”.

Il Premio Architettura Toscana è organizzato da Consiglio Regionale della Toscana, Ordine degli Architetti PPC di Firenze, Federazione degli Architetti della Toscana, Ordine degli Architetti PPC di Pisa, Fondazione Architetti Firenze e Ance Toscana, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti.

La cerimonia di premiazione è in programma questo pomeriggio alle 17 alla Palazzina Reale di piazza Stazione, sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze, quando verrà inaugurata anche la mostra dei 20 progetti, sia vincitori che menzionati e selezionati, e che rimarrà allestita fino al 22 giugno (ore 10.00 – 13.00 / 14.30 -19.30, domenica ore 14.30-19.30; ingresso libero).