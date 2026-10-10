Piantedosi, sul Cpr in Toscana non facciamo passi indietro

Sul Cpr, in particolare in Toscana “non siamo disponibili a fare un passo indietro, per la sua utilità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze.

La questione dei Cpr “è una materia che va riformata e va precisata, offrendo tutte le garanzie e i diritti se le persone vengono messe in questi centri. Io sono ottimista, perché è 4 anni che non sono stati realizzati Cpr. Spesso si annunciano per creare un’opinione, ma poi non si fanno”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani alla Festa del Foglio a Firenze, replicando al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla realizzazione di un Cpr nella regione.

“Casapound, insieme ad altre decine e centinai di centri sociali in immobili occupati, progressivamente vengono sgomberati, prima o poi”, l’immobile “dovrà essere restituito alla legittima proprietà. Vale per Casapound come per gli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze

“Negli ultimi anni abbiamo visto maturare movimenti di piazza che hanno fatto ricorso alla violenza. Le forze di polizia hanno visto che c’è un coordinamento sugli scenari europei e non solo. Per esempio al cantiere tav, tra i diversi fermati, alcuni arrestati, abbiamo riscontrato una forte e variegata presenza straniera, quasi sempre da Francia, Spagna, Germania, Grecia, ma anche Gambia e Marocco C’è una sorta di galassia. Abbiamo anche contezza che in alcune manifestazioni in Francia degli ultimi giorni c’erano persone dall’Italia, in particolare dal Piemonte”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze