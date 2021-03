Firenze, alle Piagge nasce la super centrale solare da 7,5 milioni di euro che consentirà di eliminare 350 caldaie. Completata la fase 1 dei lavori.

A fare il punto dei lavori è stata oggi l’assessore ai Lavori pubblici Elisabetta Meucci durante un sopralluogo con i tecnici al cantiere delle Piagge, dove è in corso di realizzazione una super centrale solare per eliminare 350 caldaie da due edifici erp di via Marche e via Liguria.

Il valore dell’intervento è di circa 7,5 milioni di euro, finanziato in parte da fondi europei e ministeriali, in particolare a valere sul progetto Replicate (Renaissance of PLaces with Innovative Citizenship And TEchnology) per la realizzazione del District Heating.

“Un piano di interventi per rendere più efficienti gli edifici comunali dal punto di vista energetico – ha detto l’assessore Meucci -, riducendo i costi e quindi le bollette e garantendo minori emissioni inquinanti nell’ambiente. A partire proprio dal cantiere delle Piagge: un intervento all’avanguardia in Italia che consentirà, grazie anche ai fondi europei e ministeriali e alla preziosa collaborazione di Casa spa, di centralizzare il sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di due edifici, che in questo modo diventeranno praticamente autonomi utilizzando la fonte solare ed eliminando 350 caldaie murali dagli alloggi. Un cantiere esso stesso sostenibile, realizzato in modo da ridurre il più possibile il disagio per gli abitanti”.

“Come presidente di quartiere sono particolarmente contento di questa opera – ha detto il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli -. Un’opera importante che rappresenta l’attenzione dell’amministrazione a temi quanto mai attuali: casa pubblica, tecnologia, sostenibilità ambientale, innovazione e risparmio energetico”.

Ai 7,5 milioni di interventi per le Piagge si aggiungono circa 3 milioni di euro (2019-2021) per i lavori di efficientamento energetico degli edifici comunali, relativi in particolare a interventi su impianti meccanici, adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici, sostituzione impianti di termoventilazione a servizio delle palestre e impianti sportivi, edifici comunali come la ex chiesa dei Barnabiti, interventi di adeguamento e messa a norma di impianti elettrici e speciali, impianti di sicurezza, adeguamento sistemi di rilevazione incendi in immobili scolastici.

La super centrale solare delle Piagge prevede la realizzazione di un sistema centralizzato basato sulla produzione di energia termica derivata dall’energia solare per produrre riscaldamento e acqua calda sanitaria a costo zero e ridurre il consumo di gas combustibile. L’intervento è suddiviso in tre fasi.

La fase 1 del cantiere riguarda la coibentazione degli edifici (cappotto): l’intervento di riqualificazione edilizia prevede la posa di pannelli isolanti che consentirà una riduzione delle dispersioni di calore del 60% attraverso pareti esterne, dell’80% da coperture e del 70% da terrazzi.

La fase 2, in corso – sotto la direzione dei Servizi tecnici del Comune di Firenze -, riguarda la realizzazione della centrale termica condominiale da 3 Megawatt di potenza termica con centralizzazione del sistema di riscaldamento, che consentirà la rimozione di tutte le attuali caldaie murali presenti all’interno delle singole unità abitative e l’installazione di nuove apparecchiature di distribuzione del riscaldamento e acqua calda sanitaria, oltre alla rete di teleriscaldamento.

L’ultima fase riguarderà l’integrazione dell’impianto centralizzato con fonti rinnovabili (solare termico) e la generazione efficiente dell’energia, attraverso lo stoccaggio stagionale dell’energia termica grazie alla realizzazione di un serbatoio di accumulo di 4mila metri cubi circa.